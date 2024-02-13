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Osceola video: Alameda, Wilson on first weekend, Clearwater tournament

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Lonni Alameda and pitcher Emma Wilson discuss Florida State's 4-1 start to the 2024 season and the road ahead — four games in four days against top-25 teams in Clearwater.

The No. 8 Seminoles open the tournament against No. 13 Stanford (3-2) on Thursday at 4 p.m. (ESPNU).

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