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Osceola video: Alex Atkins, Adam Fuller, John Papuchis

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Offensive coordinator Alex Atkins, defensive coordinator Adam Fuller and special teams coordinator John Papuchis discuss the Florida game, players' stay-or-go decisions and more.

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