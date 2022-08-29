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Osceola video: Alex Atkins, Adam Fuller, John Papuchis on week 0 win, LSU

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Offensive coordinator Alex Atkins, defensive coordinator Adam Fuller and special teams coordinator / defensive ends coach John Papuchis spoke to the media on Monday to review the Seminoles' win over Duquesne as well as preview the matchup with LSU.

We will add quotes from the coordinators later on Monday.

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