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football
Edit
Osceola video: Alex Atkins, Adam Fuller, John Papuchis on week 0 win, LSU
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Offensive coordinator Alex Atkins, defensive coordinator Adam Fuller and special teams coordinator / defensive ends coach John Papuchis spoke to the media on Monday to review the Seminoles' win over Duquesne as well as preview the matchup with LSU.
We will add quotes from the coordinators later on Monday.
Certain data provided by STATS, LLC
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