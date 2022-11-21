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Osceola video: Alex Atkins previews UF

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Alex Atkins discusses FSU's transfer portal success, preparations for Florida and more.

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