News More News
{{ timeAgo('2022-11-14 11:56:33 -0600') }} football Edit

Osceola video: Atkins, Fuller and Papuchis on FSU's win over Syracuse

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coordinators Alex Atkins, Adam Fuller and John Papuchis discuss the win over Syracuse.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}