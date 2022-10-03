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Osceola video: Atkins, Fuller, Papuchis

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coordinators Alex Atkins, Adam Fuller and John Papuchis reflect on the Wake Forest film as well as preview Saturday's game at NC State.

We will add a quote book later on Monday afternoon.

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