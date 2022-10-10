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Osceola video: Atkins, Fuller, Papuchis discuss NC State, preview Clemson

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Offensive coordinator Alex Atkins, defensive coordinator Adam Fuller and special teams coordinator John Papuchis spoke to the media on Monday.

We will add quotes later in the day.

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