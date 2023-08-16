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Osceola video: AZ Thomas, Greedy Vance, Justin Cryer

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Defensive backs AZ Thomas and Greedy Vance as well as linebacker Justin Cryer talk with the media after Wednesday's practice.

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