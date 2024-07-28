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Osceola Video: AZ Thomas, Omarion Cooper

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive backs AZ Thomas and Omarion Cooper met with the media after Sunday's practice.

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