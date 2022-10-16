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{{ timeAgo('2022-10-16 00:07:44 -0500') }} football Edit

Osceola Video: Benson, Toafili, McLendon talk Clemson loss

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Florida State's players met with the media to give their thoughts on the 34-28 loss to No. 4 Clemson in Doak Campbell on Saturday night.

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