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Osceola video: Benson, Travis, Coleman, DeLoach, Dent

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Jordan Travis, Kalen DeLoach, Keon Coleman, Trey Benson and Akeem Dent talk with the media after Saturday's win over Miami.

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