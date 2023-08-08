News More News
ago football Edit

Osceola Video: Bless Harris, Shyheim Brown, Darrell Jackson recap FSU Day 5

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

After Tuesday morning's practice, Florida State offensive lineman Bless Harris, safety Shyheim Brown and defensive tackle Darrell Jackson addressed the media.

Harris and Brown talked about themselves, their respective units and the team's first five practices while Jackson discussed his NCAA eligibility waiver denial.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}