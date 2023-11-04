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Osceola video: Braden Fiske, Kalen DeLoach, Ja'Khi Douglas

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

PITTSBURGH — Defensive tackle Braden Fiske, linebacker Kalen DeLoach and wide receiver Ja'Khi Douglas on Florida State's 24-7 win over Pittsburgh, which clinched a trip to the ACC championship game.

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