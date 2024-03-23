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Osceola video: Brick ceremony for All-Americans Verse, Robinson, Rosenberry

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Jared Verse, Jammie Robinson and James Rosenberry have their bricks unveiled at a ceremony in front of the Moore Athletic Center. The event was part of FSU's legacy recruiting weekend

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