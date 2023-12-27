Advertisement
News More News
ago football Edit

Osceola video: Brock Glenn, Kyle Morlock

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

DANIA BEACH — Brock Glenn and Kyle Morlock discuss Florida State's practices, preparing for the Orange Bowl and facing Georgia on Saturday.

Advertisement

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement