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Osceola video: Charles Lester commits to FSU

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Watch as one of the nation's top corners, Charles Lester, makes his commitment.

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