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{{ timeAgo('2023-04-04 18:30:40 -0500') }} football Edit

Osceola video: CJ Campbell, Byron Turner Jr.

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Tailback CJ Campbell and defensive end Byron Turner Jr. discuss their development this spring with the media after Tuesday's practice.

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