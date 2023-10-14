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Osceola video: Keon Coleman, Lawrance Toafili, Shyheim Brown, Joshua Farmer

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU receiver Keon Coleman, running back Lawrance Toafili, defensive tackle Joshua Farmer and defensive back Shyheim Brown talk with the media after Saturday's game.

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