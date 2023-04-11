News More News
{{ timeAgo('2023-04-11 18:47:43 -0500') }} football Edit

Osceola video: D'Mitri Emmanuel, QBs on spring practices

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Offensive lineman D'Mitri Emmanuel discusses earning his seventh year of eligibility and being able to come back in 2023 and FSU quarterbacks reflect their development this spring.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}