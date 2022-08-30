News More News
{{ timeAgo('2022-08-30 11:17:06 -0500') }} football Edit

Osceola video: Dillan Gibbons, Kentron Poitier, Jarrian Jones

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Offensive lineman Dillan Gibbons, wide receiver Kentron Poitier and defensive back Jarrian Jones spoke with the media after Tuesday's practice.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}