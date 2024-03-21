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Osceola video: DJ Uiagalelei, Brock Glenn

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

DJ Uiagalelei reflects on his first FSU practices, while Brock Glenn discusses his development going into year 2.

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