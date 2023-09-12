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Osceola video: Fabien Lovett, D'Mitri Emmanuel, Caziah Holmes

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive tackle Fabien Lovett, offensive lineman D'Mitri Emmanuel and running back Caziah Holmes discuss Florida State's 2-0 start.

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