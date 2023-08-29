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Osceola video: Fabien Lovett, Winston Wright on their development, LSU

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Wide receiver Winston Wright Jr. and defensive tackle Fabien Lovett discuss their offseasons, preparing for LSU and more.

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