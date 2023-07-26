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Osceola video: Florida State quarterback Jordan Travis at ACC Kickoff

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

CHARLOTTE, N.C. — Jordan Travis speaks to the media on Wednesday at ACC Kickoff.

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