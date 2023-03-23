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Osceola Video: Footage from FSU football's fifth spring practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU football held its fifth spring practice on Thursday afternoon. Here's video from the open portion at the beginning of practice.

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