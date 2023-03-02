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Osceola Video: Footage of FSU football's final Tour of Duty workout

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU held its final Tour of Duty practice early Thursday morning. Here's nearly 13 minutes of footage from the practice including plenty of looks at the newest Seminoles and the strides made by returning players.

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