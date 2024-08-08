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Osceola Video: FSU closes out road trip with Thursday practice at UNF
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
Florida State's 48-hour road trip to Jacksonville is nearing its conclusion.
The Seminoles are closing out their preseason retreat Thursday morning with another practice. And after getting to practice in an indoor NFL facility Wednesday morning, Thursday's practice on an outdoor field at the University of North Florida made for much more adverse conditions.
Here's footage from Osceola staff members in attendance of the opening portion of practice Thursday morning at UNF.
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