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Osceola Video: FSU coach Mike Norvell holds Louisiana week press conference

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU head coach Mike Norvell held his weekly press conference Monday, talking about the Syracuse game and Louisiana.

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