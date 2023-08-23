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Osceola video: FSU coach Mike Norvell on QBs, second look at scrimmage No 2

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses practice on Wednesday, what he has seen from Hykeem Williams and his development as well as thought on the Seminoles' second scrimmage.

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