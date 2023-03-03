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Osceola Video: FSU offensive assistants preview spring football camp

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Three days before spring football begins, Florida State made its entire coaching staff available Friday afternoon.

Here are the interviews with the offensive coaches, including offensive coordinator/offensive line coach Alex Atkins, quarterbacks coach Tony Tokarz, wide receivers coach Ron Dugans and tight ends coach Chris Thomsen.

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