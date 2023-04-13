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Osceola Video: FSU offensive coaches talk their units' spring performances

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Two days before the Florida State football spring showcase Saturday afternoon, we got the chance to talk to all of the non-coordinator FSU offensive coaches after Thursday afternoon's practice.

Here are our interviews with quarterbacks coach Tony Tokarz, running backs coach David Johnson, wide receivers coach Ron Dugans and tight ends coach Chris Thomsen, who each evaluated what they have seen from the players in their respective position groups this spring.

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