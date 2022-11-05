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Osceola video: FSU players on rout of Miami

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State players Jordan Travis, Jammie Robinson, Tatum Bethune, Trey Benson and Jared Verse talk with the media after the rout of Miami.

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