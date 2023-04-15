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Osceola Video: FSU QB Jordan Travis, DE Jared Verse recap Spring Showcase

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU quarterback Jordan Travis and defensive end Jared Verse addressed the media after Saturday's Spring Showcase. They discussed how far the program has come, how impressed they were with some of the younger players on the roster and what lies ahead this summer.

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