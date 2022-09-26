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Osceola video: FSU's coordinators discuss win over BC, Wake

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coordinators Alex Atkins, Adam Fuller and John Papuchis discuss the victory over Boston College as well as the game ahead against Wake Forest.

We will add quotes from the coordinators later in the afternoon.

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