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Osceola video: FSU's defense assistants preview camp

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive coordinator Adam Fuller as well as assistant coaches Odell Haggins and Patrick Surtain preview the start of preseason camp.

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