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Osceola Video: FSU's Legacy Walk arrival at Clemson

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Here's full video of FSU's arrival at Memorial Stadium before the No. 4 Seminoles take on Clemson at noon on ABC.

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