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Osceola Video: FSU's offensive staff previews spring

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

Before spring practice for the 2024 season gets underway on Tuesday, the media got a chance to sit down and talk with each of the Florida State assistant coaches at the coaches luncheon on Monday. We got to speak with each coach about the new arrivals, the departures and the young talent in their respective rooms.

Here are the interviews with each offensive coach, starting with quarterbacks coach, Tony Tokarz.

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Running Backs Coach David Johnson

Wide Receivers Coach Ron Dugans

Tight Ends Coach Chris Thomsen

Offensive Coordinator / Offensive Line Coach Alex Atkins

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