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Osceola Video: FSU's offensive staff previews spring
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
Before spring practice for the 2024 season gets underway on Tuesday, the media got a chance to sit down and talk with each of the Florida State assistant coaches at the coaches luncheon on Monday. We got to speak with each coach about the new arrivals, the departures and the young talent in their respective rooms.
Here are the interviews with each offensive coach, starting with quarterbacks coach, Tony Tokarz.
Running Backs Coach David Johnson
Wide Receivers Coach Ron Dugans
Tight Ends Coach Chris Thomsen
Offensive Coordinator / Offensive Line Coach Alex Atkins
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