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Osceola video: FSU's Thursday practice highlights

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Highlights of Florida State football practice on Thursday morning.

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