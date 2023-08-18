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Osceola video: Gilber Edmond, Byron Turner Jr. after FSU's Friday practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Defensive ends Gilber Edmond and Byron Turner Jr. talk with the media after FSU's practice on Friday.

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