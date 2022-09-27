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Osceola video: Greedy Vance, AZ Thomas

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive backs Azareye'h Thomas and Greedy Vance talk with he media after Tuesday's practice. Thomas discussed tracking down a BC receiver in the backfield through film study, while Vance describes his interception and how he has been embraced by teammates.

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