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Osceola video: Greedy Vance, Camren McDonald, Dillan Gibbons

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive back Greedy Vance, tight end Camren McDonald and offensive lineman Dillan Gibbons spoke with the media after Tuesday's practice. We will add Gibbons video when available.

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