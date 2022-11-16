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Osceola video: Greedy Vance, Renardo Green

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State defensive backs Greedy Vance and Renardo Green talk with the media after Wednesday's practice.

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