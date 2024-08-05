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Osceola Video: Highlights from Day 10 of FSU's practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Highlights from Florida State's 10th preseason practice on Monday morning.

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