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Osceola Video: Highlights from Day 15 of FSU's practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Highlights from Florida State's 15th practice on Monday morning.

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