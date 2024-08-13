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Osceola Video: Highlights from Day 16 of FSU's practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Highlights from Day 16 of Florida State's practice on Tuesday morning.

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