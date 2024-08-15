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Osceola Video: Highlights from FSU's 18th practice on Thursday

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Highlights from Florida State's practice on Thursday morning, the 18th of preseason camp.

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