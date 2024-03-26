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Osceola Video: Highlights from FSU’s fourth spring practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU kicked off Week 2 of spring camp Tuesday afternoon with its fourth spring practice.

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