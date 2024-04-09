Advertisement
News More News
ago football Edit

Osceola video: Highlights from FSU's ninth practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Highlights from Florida State's ninth spring football practice.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement