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Osceola video: Highlights from FSU's Tour of Duty workouts

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Highlights from Florida State's final Tour of Duty workout on Thursday morning. Watch as transfers and freshmen take part in FSU's offseason conditioning program.

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