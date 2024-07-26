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Osceola Video: Highlights of Day 3 of FSU's practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Highlights from Day 3 of Florida State's preseason practice on Friday.

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